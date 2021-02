Meité a MTV: “Passato il turno, ma sappiamo di non aver fatto una bella partia”

MILANO – Al termine della partita dei sedicesimi di finale di Europa League tra Milan e Stella Rossa, ai microfoni di MilanTv, è intervenuto il centrocampista rossonero Soualiho Meité. Ecco le parole:

SUL MATCH – “Una partita tosta contro una bella squadra. Abbiamo passato il turno ma sappiamo che non abbiamo fatto una bella partita. Siamo contenti per la qualificazione ma sappiamo che dobbiamo fare di più. Abbiamo fatto tante partite, non è facile giocare ogni tre giorni. C’è un po’ di stanchezza. Abbiamo un bel gruppo, dobbiamo avere la giusta mentalità per andare avanti”.

COME VA LA COPPIA CON KESSIE’ ? – “È francese come me, la comunicazione è più facile. Ci aiutiamo tanto e ci parliamo per aiutare la squadra”.