LIVE | Milan-Manchester United: 0 a 0

MILANO – Il Milan in piena difficoltà questa sera affronta il Manchester United: in palio l’approdo ai quarti di finale di Europa League. Pioli reinventa l’attacco lasciando in panchina l’ex di turno Zlatan Ibrahimovic e affidando a Castillejo l’attacco. All’andata i rossoneri bloccarono i Red Devils sull’uno a uno grazi al gol di Kjaer al 92esimo

Ecco le formazioni ufficiali e il live testuale del match

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo

A disposizione: A. Donnarumma, Tătărușanu, Dalot, Gabbia, Bennacer, Díaz, Tonali, Ibrahimović, Tonin.

Allenatore: Stefano Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Bruno Fernandes, Fred; James, Rashford, Greenwood

A disposizione: De Gea, Grant, Telles, Tuanzebe, Williams, Amad, Matic, Pogba, Van de Beek.

Allenatore: Ole Gunnar Solskjaer