Krunic a Sky: “Sbagliato solo con lo Spezia”. Meité a Sky: “Dovevamo reagire”

MILANO – Al termine del match tra Milan e Stella Rossa, valido per la qualificazione agli ottavi di Europa League, ai microfoni di Sky Sport sono intervenuti Rade Krunic e Soualiho Meité. Ecco le loro parole all’emittente satellitare:

KRUNIC- “Abbiamo perso un po’ la fiducia in noi stessi. La partita contro lo Spezia soprattutto, nel derby non abbiamo giocato così male ma può capitare di perdere. Abbiamo sbagliato una partita, succede a tutte le squadre. Dobbiamo continuare come fatto nel 2020 e fare il meglio possibile“.