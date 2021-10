Serie A – Le probabili formazioni della 10a dopo gli anticipi

Ecco le probabili formazioni della decima giornata di Serie A dopo gli anticipi di ieri, dove il Milan ha conquistato il primo posto

Probabili formazioni

Dopo gli anticipi di ieri tra Spezia Vs Genoa (1 a 1) , Venezia Vs Salernitana 1 a 2)e Milan Vs Torino (1 a 0), la decima giornata di Serie A continua. Ecco tutte le probabili formazioni delle partite di oggi e di domani sera