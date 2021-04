Serie A, Torino-Napoli e Lazio-Milan chiudono la 33^ giornata

Due partite in programma oggi.

MILANO - Questa sera calerà il sipario sul trentatreesimo turno di Serie A. Alle ore 18.30 si affronteranno Torino e Napoli. Una sfida importantissima in ottica salvezza per il Toro e in chiave Champions per il Napoli, che vuole dare continuità ai suoi risultati dopo il pareggio con l'Inter e le vittore contro Samp e Lazio. Con un successo, la squadra di Rino Gattuso salirebbe a quota sessantasei punti. Anche il Toro però viene da un buon momento (due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro gare) e ha grande bisogno di un altro risultato positivo, soprattutto in seguito alla vittoria ottenuta ieri dal Cagliari, che ha messo ulteriore pressione agli uomini di Nicola. La compagine granata, infatti, si ritrova adesso a pari punti con Cagliari e Benevento ma, oltre alla gara di oggi, deve ancora giocare quella in trasferta sul campo della Lazio.