Milan, De Paul torna un nome attuale per i rossoneri

Il Milan è già al lavoro per la prossima stagione, ma molto dipenderà dai rinnovi contrattuali. Intanto prende forma il 'dopo Calhanoglu'

MILANO - Maldini, Massara e Gazidis sono chiamati ad un importante lavoro in vista della prossima stagione. L'asticella si alza e quindi anche la qualità e la quantità dei giocatori che si metteranno in campo, dovrà necessariamente salire. Ecco dunque che sono diversi i nomi sondati dalla proprietà per il futuro più prossimo. In ballo infatti ci sono principalmente quattro questioni. Abbiamo il mercato in uscita, che dovrà necessariamente tornare protagonista in estate con Castillejo, Romagnoli e chissà che non ci siano anche altri giocatori vicini all'addio.