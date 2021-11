Serie A – Le probabili formazioni della XV giornata

Con la sconfitta di ieri sera della Lazio contro il Napoli si è conclusa la XIV giornata di Serie A. Una giornata che non ha riservato regali al Milan che ha perso contro il Sassuolo per 3 a 1 e soprattutto la perdita del primo posto in campionato. I rossoneri sono però pronti a tornare alla vittoria già nella prossima giornata che inizierà domani sera.