Cosa accadrà se la Salernitana verrà esclusa dalla Serie A?

La Salernitana rischia moltissimo, ovvero l'esclusione dalla Serie A. I campani dovranno trovare un nuovo presidente entro il 31-12-2021.

Redazione Il Milanista

La stagione sportiva 2021-2022 di Serie A, potrebbe essere stravolta da un fatto più unico che raro, ovvero la possibile esclusione della Salernitana dal campionato. Il club campano, precedentemente di proprietà di Claudio Lotito non ha ancora trovato un nuovo acquirente. Infatti i trustee che hanno preso l'incarico di individuare eventuali compratori per ora non hanno ricevuto offerte. La situazione inizia a farsi molto delicata, poichè se per la Salernitana entro il 31 dicembre non dovessero arrivare offerte, il club rischierebbe una clamorosa esclusione dalla Serie A. Se la tragedia si dovesse compiere, in campionato rimarrebbero solamente 19 squadre, per la prima volta nella storia della Serie A.

Per vedere quali ripercussioni avrebbe l'esclusione dal campionato della Salernitana bisognerà confrontarsi con le Norme Organizzative Federali. In particolare l' Art. 53, che parla dei casi in cui una società dovesse ritirarsi o essere esclusa dal campionato nel corso del suo svolgimento. " Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica. Che viene formata senza tenere conto delle gare della società rinunciataria o esclusa".

Verrebbero quindi annullate tutte le gare già disputate dalla formazione campana. Di conseguenza verrebbero sottratti i punti conquistati dagli altri club contro la Salernitana nel girone d'andata. A trarne vantaggio saranno le squadre che sono uscite sconfitte nelle gare contro i ragazzi di Colantuono ( Genoa, Venezia), le quali non vedrebbero stravolgimenti in termini di classifica. Discorso diverso ad esempio per il Milan che si ritroverebbe con tre punti in meno rispetto all' attuale punteggio. E' ancora presto per campire come si muoverà la Lega ma di certo da Salerno non arrivano buone notizie.