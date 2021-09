Serie A – Le probabili formazioni della VII giornata

Ecco le probabili formazioni della settima giornata di Serie A che inizierà domani sera con Cagliari vs Venezia

Finiti gli impegni europei domani torna in campo la Serie A per la VII giornata, l'ultima prima della sosta delle Nazionali. A inaugurare il turno sarà Cagliari-Venezia di domani sera. Non mancheranno i big match come il derby della Mole, Fiorentina-Napoli e la sfida tra Atalanta e Milan di domenica sera. Ecco, dunque, tutte le probabili formazioni del turno.