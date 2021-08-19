Serie A - Le probabili formazioni della prima giornata - IlMilanista.it
Serie A – Le probabili formazioni della prima giornata

Redazione Il Milanista
19 Agosto, 17:19 2021
Il pallone della Serie A 2020/21
La prima giornata di Serie A è alle porte. Ecco le probabili formazioni della prima giornata del campionato 2021/22

Serie A – Le probabili formazioni

HELLAS VERONA VS SASSUOLO – SABATO 21 AGOSTO ORE 18.30 

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lasagna, Montipò | Ballottaggi: Gunter 60%-Magnani 40%, Tameze 55%-Ilic 45%

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Traore, Djuricic, Boga; Caputo

Squalificati: Kyriakopoulos | Indisponibili: Obiang | Ballottaggi: Toljan 60%-Muldur 40%, Frattesi 65%-Magnanelli 35%, Traore 60%-Berardi 40%, Caputo 60%-Raspadori 40%

 

INTER VS GENOA – SABATO 21 AGOSTO ORE 18.30

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Dzeko, Pinamonti

Squalificati: Lautaro Martinez | Indisponibili: Brazão, Gagliardini, Lautaro Martinez, Sanchez | Ballottaggi: Perisic 60%-Darmian 40%

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Hernani, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Pandev

Squalificati: Bani, Behrami | Indisponibili: Bani | Ballottaggi: Pandev 60%-Ekuban 40%

 

EMPOLI VS LAZIO – SABATO 21 AGOSTO ORE 20.45

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Mancuso, Cutrone

Squalificati: nessuno | Indisponibili: nessuno | Ballottaggi: Zurkowski 55%-Bandinelli 45%, Cutrone 60%-La Mantia 40%

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Raul Moro, Immobile, Correa

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adekanye | Ballottaggi: Reina 80%-Strakosha 20%

Ciro Immobile, attaccante classe 1990 della Lazio
TORINO VS ATALANTA – SABATO 21 AGOSTO ORE 20.45 

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Izzo, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Aina; Verdi, Pjaca; Sanabria

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ansaldi, Belotti, Kone, Millico, Zaza | Ballottaggi: Rincon 55%-Lukic 45%, Verdi 55%-Linetty 45%

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Pessina, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel

Squalificati: De Roon, Freuler, Toloi | Indisponibili: Hateboer, Zapata | Ballottaggi: nessuno

 

BOLOGNA VS SALERNITANA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 18.30 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dijks, Santander | Ballottaggi: Barrow 60%-Vignato 40%

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Strandberg; Kechrida, M. Coulibaly, Obi, L. Coulibaly, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric

Squalificati: Di Tacchio | Indisponibili: Veseli | Ballottaggi: L. Coulibaly 60%-Capezzi 40%

 

UDINESE VS JUVENTUS – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 18.30

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nestorovski | Ballottaggi: Walace 55%-Arslan 45%, Pussetto 65%-Deulofeu 35%

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Squalificati: McKennie | Indisponibili: Arthur, Rabiot | Ballottaggi: Bonucci 55%-Chiellini 45%, Dybala 55%-Morata 45%

 

NAPOLI VS VENEZIA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Demme, Ghoulam, Lozano, Mertens, Zielinski | Ballottaggi: Rrahmani 70%-Manolas 30%

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Tessmann, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano

Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca | Indisponibili: Crnigoj, Fiordilino | Ballottaggi: Di Mariano 60%-Sigurdsson 45%, Forte 60%-Okereke 40%

Jose Mourinho nuovo allenatore della Roma

ROMA VS FIORENTINA – DOMENICA 22 AGOSTO ORE 20.45 

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Smalling, Spinazzola, Villar | Ballottaggi: Kumbulla 55%-Ibañez 45%

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Amrabat, Cerofolini | Ballottaggi: Castrovilli 55%-Maleh 45%, Callejon 60%-Sottil 40%

 

CAGLIARI VS SPEZIA – LUNEDÌ 23 AGOSTO ORE 18.45 

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ladinetti, Rog | Ballottaggi: Walukiewicz 55%-Ceppitelli 45%, Dalbert 55%-Lykogiannis 45%, Pavoletti 55%-Simeone 45%

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Nikolaou, Erlic, Hristov; Amian, Maggiore, Kovalenko, Bastoni; Verde, Nzola, Gyasi

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Leo Sena | Ballottaggi: Zoet 60%-Provedel 40%, Amian 55%-Ferrer 45%, Gyasi 60%-Colley 40%

 

MILAN VS SAMPDORIA – LUNEDÌ 23 AGOSTO ORE 20.45

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Jankto; Quagliarella

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Adrien Silva | Ballottaggi: Murillo 50%-Tonelli 25%-Yoshida 25%, Chabot 60%-Colley 40%

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ibrahimovic, Kessié | Ballottaggi: Tomori 70%-Romagnoli 30%, Leão 65%-Krunic 35%

Olivier Giroud, nuovo giocatore del Milan
