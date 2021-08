Colpaccio della Roma – Preso Abraham dal Chelsea

La missione del G.M. giallorosso Tiago Pinto ha avuto esito positivo. La Roma saluta Dzeko e prende Abraham dal Chelsea.

L'arrivo del bosniaco alla corte di Simone Inzaghi si è materializzato dopo la (dolorosa) cessione di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro. Ma che soprattutto ha dato vita a un domino di giocatori in attacco che nessuno, a inizio mercato, si sarebbe aspettato.

I noti problemi economici dell'Inter e del fondo Suning hanno portato Marotta e soprattutto il Presidente Zhang a cedere Hakimi. Le cessioni importanti per la formazione nerazzurra sembravano finite ma il Chelsea, dopo aver incassato il "no" da parte del Borussia Dortmund per Haaland, ha deciso di virare con decisione sul belga. Sembrava solo un capriccio dei Blues. Una trattativa impossibile anche per le parole dello stesso attaccante che giurava fedeltà all'Inter ma alla fine il club di viale della Liberazione ha incassato l'assegno e l'ex 9 ha svuotato l'armadietto.