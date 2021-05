Semplici: “Andremo a Milano con personalità, coraggio e qualità”

Ecco le parole di Leonardo Semplici in conferenza stampa

MILANO - L'avversario del Milan di questa sera è il Cagliari di Leonardo Semplici e, nella giornata di ieri, il tecnico toscano è intervenuto in conferenza stampa per parlare e presentare il match di San Siro. Ecco le sue parole

I RISULTATI DELLE ALTRE PARTITE CONDIZIONERANNO LA FORMAZIONE? – "Metteremo la migliore squadra in campo senza pensare alle altre partite. Domani affrontiamo una squadra forte che, come noi, ha un grande obiettivo".

MILAN, ATTACCO DA TEMERE – "Noi inseguiamo un obiettivo importante, consapevoli della grande qualità della squadra che affrontiamo. Scenderemo in campo con rispetto, compatti in tutte le fasi e cercando di fare un risultato positivo. È difficile ma abbiamo dimostrato di potercela fare".

RECUPERO DEL MILAN – "Non so cosa sia successo al Milan, il motivo del suo recupero. Il mio pensiero è solo al Cagliari a cui cerco di trasmettere un’identità di gioco. Possiamo e dobbiamo migliorare ma veniamo da una rincorsa spettacolare che dobbiamo ancora completare. Sappiamo che possiamo mettere in difficoltà il Milan".