Verso Milan – Lazio: ecco come vederla con una speciale promozione

IlMilanista.it vi rivela una grande opportunità per risparmiare sul vostro abbonamento a DAZN, necessario per seguire la Serie A

Redazione Il Milanista

Si va verso il tutto esaurito per la super sfida di domenica 12 settembre (ore 18:00) fra Milan e Lazio. Le due squadre che hanno convinto di più in queste prime due giornate si daranno battaglia nella suggestiva cornice dello Stadio San Siro. Gara già decisiva? Impossibile dirlo, dato che il campionato è appena iniziato. Chi dovesse uscire vittorioso dal match, tuttavia, avrebbe una grandissima iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

Si può perdere una partita del genere? E' ovvio che la risposta è no. Per chi non dovesse andare allo stadio, potrà seguire il Diavolo su DAZN. Come sappiamo, quest'anno per godersi tutta la Serie A non servirà più il doppio abbonamento. Il colosso streaming, infatti, ha ottenuto tutte le gare del campionato italiano (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Giusto per la cronaca, Milan-Lazio sarà trasmessa solo da DAZN.

Ilmilanista.it ha deciso di presentarti un'opportunità che ti permetterà di risparmiare un bel po' di soldi. Non dovrai pagare il prezzo pieno di 29,99 euro, ma soltanto 19,99! Un risparmio notevole se si considera il lungo periodo. Ma approfondiamo. Cosa comprende questa promozione? Non solo tutti i match del campionato italiano, ma anche le gare di Uefa Europa League e le più importanti della Uefa Conference League. Ma non finisce qui! Avrete la possibilità anche di seguire altri prestigiosi tornei come la Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre a la UEFA Women’s Champions League, alcuni match di FA Women’s Super League e Division 1 Féminine.

Non esiste solo il calcio. Se siete appassionati anche di altri sport, DAZN vi accontenta in maniera più che completa.

Per voi un bouquet di eventi che vi regalerà le emozioni della MotoGP, Moto2, Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, freccette e Indycar. In più, è giusto ricordarlo, anche i canali Eurosport 1 HD e 2 HD. Un menù che più completo non si può. Se ad un certo punto vorrai disdire, sarà facilissimo. Potrai farlo con un semplice clic. Un'offerta davvero vantaggiosa, della quale trovi il link qui sotto. Visita il sito e in pochi secondi avrai accesso a tutte queste meraviglie sportive.