Inchiesta Figc plusvalenze; nel mirino altre società di Serie A

La Federcalcio ha messo nel mirino altre società di Serie A, le quali avrebbero avuto dei rapporti particolari tra di loro.

La Federcalcio starebbe pensando ad un provvedimento volto ad escludere le plusvalenze che non prevedono un flusso di cassa dai parametri che permettono l’iscrizione ai campionati. Ovvero, tratta di tutti quegli scambi di giocatori che, pur avendo un’influenza sul bilancio, non prevedono spostamenti di denaro. I magistrati parlano di cattiva gestione e ne contestano formalmente 282 milioni sui 322 messi nella contabilità . Fondi che secondo i pm hanno formato ricavi fittizi in grado di camuffare perdite consistenti di esercizio.

Sotto i riflettori della Procura vi sono diverse operazioni di mercato sospette. Soprattutto quelle che riguardano i giovanissimi, per esempio, l'acquisto dall'Olympique Marsiglia di Akè per 8 milioni di euro in cambio, alla stessa cifra, del 19enne Tongya. Un' altro dubbio dei pm sono gli acquisti onerosi di calciatori in scadenza, primo fra tutti Nicolo Rovella (18 milioni euro). Ottenuto dallo scambio di due cartellini bianconeri, ovvero quelli della cessione ai rossoblù di Portanova ( Valutato 10 milioni) e di Petrelli ( Valutato 8 milioni). Gli illeciti restano comunque al giorno d'oggi ancora tutti da dimostrare, inoltre è molto difficile attribuire un valore reale oggettivo ad un cartellino di un calciatore.