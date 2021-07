Segui tutte le partite del Milan su DAZN: per te un’offerta speciale!

IlMilanista.it vi rivela una grande opportunità per risparmiare sul vostro abbonamento a DAZN, necessario per seguire la Serie A

C'è già l'ufficialità per quanto concerne la data di inizio del campionato di Serie A 2021-2022. Si ripartirà il prossimo 22 agosto e si terminerà il 22 maggio. Già stabilità anche la pausa natalizia, che andrà in scena dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Parte la caccia ai nerazzurri di Simone Inzaghi, vincitori dello scudetto dello scorso anno. Non è riuscito il decimo alla Vecchia Signora, che ha terminato addirittura la propria corsa al quarto posto, dietro al Diavolo e all'Atalanta. Per potersi godere a pieno il campionato 2021-2022 non sarà necessario sottoscrivere il doppio abbonamento. DAZN, infatti, si è aggiudicata tutte le partite della Serie A (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva). Un successo che proietterà il colosso streaming come punto di riferimento di tutti i tifosi italiani.