Milan, grossa attenzione: Gazzetta dà una notizia preoccupante / News

Il Milan esce fuori da una partita contro il Napoli molto convincente sotto tutti i punti di vista e che poco ha a che fare con il risultato finale. L'ambiente rossonero è contento per quanto visto in campo. Per intenderci: la prestazione conta mille volte di più dei tre punti persi, per quanto non sia arrivata la vittoria. Ecco il motivo per cui si confida molto in quello che accadrà da qui alla sosta mondiale con una squadra che pare essere sempre più convinta dei propri mezzi e che ha dimostrato tutta la sua fame, differentemente di quanto accade dall'altra parte di Milano.