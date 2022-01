Matteo Bassetti: “Capienza stadi? Assurdità controproducente”

Matteo Bassetti noto virologo ha parlato della situazione Covid in Italia, nello specifico nel mondo del calcio.

Matteo Bassetti primario di malattie infettive all' Ospedale di San Martino di Genova. Il dottore ha parlato della situazione Covid e della riduzione della capienza degli stadi. Ecco le sue parole: "E’ un’assurdità controproducente. Assistiamo a un continuo crescere e decrescere, quando andrebbe mantenuta una percentuale in relazione allo stadio. Aprire San Siro per 5 mila persone è una presa in giro. Stiamo tornando indietro. Questa misura è un errore grave nei confronti della campagna vaccinale. Hai portato i tifosi a vaccinarsi, garantendogli il diritto di andare allo stadio, luogo sacro per loro. Adesso togliendo questa possibilità, si rischia di instillare in qualcuno che il vaccino non sia servito".