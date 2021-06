Inter Marotta ufficializza l’addio: “Così avremo un po’ di ossigeno”

Ecco le parole di Beppe Marotta dal Grand Hotel di Rimini, sede del calciomercato sull'addio dell'esterno destro

E' durata appena una stagione l'avventura in Serie A di Achraf Hakimi. L'esterno destro nerazzurro, tra i migliori del ruolo in campionato, è prossimo a passare al PSG per salvare il bilancio del club di viale della Liberazione. A confermarlo è l'A.D. dei Campioni d'Italia Beppe Marotta: "Per Hakimi siamo in dirittura d'arrivo, ci sono alcune formalità da sbrigare. Nel giro di un giorno si potrà arrivare alla conclusione di un trasferimento doloroso per noi, ma devo interpretare le linee guida della proprietà in un momento difficoltoso per noi e il calcio in generale. Il mercato non è ancora entrato nel vivo. E' quasi una mosca bianca essere riusciti a trasferire un calciatore solo per una contropartita economica".