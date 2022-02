Serie A – C’è Chiffi per il Milan. A Mariani e Doveri gli altri big match

Ecco le designazioni arbitrali della venticinquesima giornata di Serie A. Giornata in cui il Milan ospiterà la Sampdoria dell'ex Marco Giampaolo

Come ogni giovedì l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha pubblicato i nomi degli arbitri designati per i match del fine settimana. Un turno, il 25esimo, in cui spiccano, su tutte le altre partite, Napoli VS Inter (sabato ore 18.00) e Atalanta VS Juventus (domenica ore 20.45). Il Milan, in questa sesta giornata di ritorno, giocherà contro la Sampdoria degli ex Giampaolo e Conti. Per il match di San Siro l'AIA ha designato Daniele Chiffi della Sezione di Padova. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Palermo. Quarto uomo Baroni. Alla Var invece ci sarà Valeri con Liberti all'AVAR. Ecco la designazione completa diramata dall'AIA sul proprio sito internet, aia-figc.it, della 25a giornata di campionato