Damsgaard è più lontano. Ecco a chi vuole darlo Ferrero

Massimo Ferrero, proprietario della Sampdoria, ai microfoni de Il Corriere dello Sport ha rivelato a chi voler dare Damsgaard

Redazione Il Milanista

Le prossime cessioni del Milan permetteranno a Paolo Maldini e Ricky Massara di poter avere la forza per tornare sul mercato. Per questo il duo mercato rossonero ha deciso di sacrificare il giovane Jens-Petter Hauge. Il norvegese infatti è a un passo dal trasferimento a Eintracht Francoforte, che verserà nelle casse dei rossoneri circa 13 milioni di euro.

Una cifra molto importante che permetterà al club di via Aldo Rossi di mettere a bilancio una plusvalenza. Ma l'addio dell'esterno ex Bodo/Glimt non sarà l'unico. Infatti nella sera di ieri è stato definito anche l'accordo, sulla base di 4 milioni di euro, di Mattia Caldara. Il centrale, così come Hauge, non è stato convocato per il match di questa sera contro il Valencia. Un messaggio importante in ottica calciomercato.

Il Milan lascia partire due giocatori ritenuti non essenziali al progetto rossonero, soprattutto il centrale, per potersi concentrare sul trequartista. Il sogno di Maldini è quello di regalare a Pioli un campione come James Rodriguez o Isco. Senza dimenticare il campione d'Europa Ziyech del Chelsea. Giocatori affermati con i rispettivi club che però non sono ritenuti fondamentali per la prossima stagione. motivo per cui l'ex Capitano proverà l'affondo.

Eppure nella testa di Paolo Maldini e di Ricky Massara c'è sempre il nome di Mikkel Damsgaard. Il danese classe 2000 che ha colpito gli addetti ai lavori a Euro 2020. Il ragazzo però ha una valutazione molto alta. Ferrero per lasciarlo partire chiede circa 3o milioni. A conferma le sue parole ai microfoni de Il Secolo XIX durante la kermesse continentale: "Avete visto che gol Damsgaard? Ve lo dico io il suo prezzo giusto, oggi almeno 30 milioni. Ma se segna ancora arriverà a 40…"

Eppure il problema più grande sembra non essere la valutazione del Presidente doriano, bensì la sua volontà di cederlo alla Roma che non è riuscita a ingaggiare Xhaka dall'Arsenal: "Se mi chiamano ci mettiamo d'accordo. - ha affermato Ferrero a Il Corriere dello Sport - Damsgaard è più forte di Xhaka. È un centrocampista di qualità, può giocare anche in quel ruolo. Sediamoci, basta che mi chiamino e una soluzione la troviamo. Xhaka non ci va alla Roma, allora a loro serve un altro centrocampista. Io voglio che vada alla Roma, sono romanista e Damsgaard sarebbe un grande rinforzo".

Parole che potrebbero non aiutare il club di via Aldo Rossi a ingaggiare il danese.