Hauge, tutto fatto per l’addio: pervenuta l’offerta decisiva

Le ultime novità sul futuro di Hans Petter Hauge, esterno rossonero classe 1999 vicinissimo all'addio al Milan.

Redazione Il Milanista

Sempre più lontano da Milano il futuro di JansPetterHauge. Il 21enne esterno offensivo norvegese ha collezionato 24 presenze, 5 gol e un assist nella sua prima stagione milanista. Anche se non gli dispiacerebbe rimanere a Milano, Hauge ha voglia di giocare con continuità e in rossonero non ha questa possibilità. Vede così di buon occhio un trasferimentoinBundesliga, campionato nel quale può giocare con continuità ed essere valorizzato. Il Milan qualche giorno fa aveva rifiutato la prima offerta per lui dell’Eintracht di 8 milioni di euro.

L'OFFERTA DECISIVA - Ora però è arrivato il rilancio decisivo con i tedeschi che si sono avvicinati alle richieste della società rossonera: l'operazione si sta chiudendo a titolo definitivo per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, di 12 milioni di euro. Affare arrivato ai dettagli, l'Eintracht si mette al riparo dall'inserimento di altre squadre. Sull'attaccante norvegese infatti c'era anche il Wolfsburg. Contestualmente i rossoneri hanno tolto Leao dal mercato. A meno da offerte da capogiro, la sensazione è che da via Aldo Rossi vogliano tentare un ultimo anno per farlo esplodere.

LE PAROLE DI PELLEGATTI - Proprio del norvegese ha parlato il giornalista di fede rossonera, CarloPellegatti: “L’offerta dell’Eintracht per Hauge si sta avvicinando a quella che vorrebbe il club rossonero (12-15 milioni di euro) e ormai la sua partenza per Francoforte è imminente. Dispiace perché ci siamo affezionati a lui, gli auguriamo tutte le fortune. Cessione abbastanza imminente. Me lo dicono sempre, giocando poco non puoi mostrare il tuo grande valore. Pensiamo che possa raggiungere le cifre di Andre Silva. Cifre che al Milan non puoi raggiungere visto che giochi meno. Hauge è quasi andato…”