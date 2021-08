Milan, Sabtizer si allontana ma Isco si avvicina

Gli addii di Jens-Petter Hauge e di Mattia Caldara danno a Maldini e Massara i soldi per l'acquisto del trequartista

Redazione Il Milanista

Paolo Maldini è pronto firmare gli accordi per le cessioni di Mattia Caldara e Jens-Petter Hauge, entrambi non convocati per il match di oggi contro il Valencia. Il dirigente, nella serata di ieri, ha trovato l'accordo con il Venezia(4 milioni di euro) e nelle ultime ore quello con l'Eintracht Francoforte per l'addio del norvegese. Cessioni che permetteranno al duo mercato rossonero di avere la forza economica per regalare a Pioli il nuovo trequartista.

E le scelte al management rossonero non mancano. Anche se un giocatore sembrerebbe essere molto lontano dall'arrivo. Si tratta di Marcel Sabtizer del Lipsia. Infatti l'Amministratore Delegato del club tedesco di proprietà della Red Bull, Olivier Mintlaff è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Deutschland: "La nostra volontà è quella di rinnovargli il contratto (in scadenza a giugno 2022, ndr). Ora inizieremo con calma i colloqui con lui e il suo agente per il prolungamento e vedremo in quale direzione si svilupperà la faccenda". Una notizia che sorprende un po' tutti gli addetti ai lavori, visto che negli ultimi mesi sembrava davvero difficile trovare un punto di incontro tra le parti. Ma il Milan, che aveva seguito con interesse l'austriaco classe '94, non si perde d'animo.

Isco, il Milan cerca lo sconto

Infatti secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il vero obiettivo della dirigenza di via Aldo Rossi sarebbe Isco. Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nelle scorse settimane aveva comunicato al ragazzo di cercarsi una squadra, visto che l'ex Chelsea e Everton non lo considera un giocatore essenziale. E non bisogna dimenticare come il Presidente del club spagnolo Florentino Perez stia provando ad abbassare il monte ingaggi per provare a prendere Mbappé dal PSG.

I blancos chiedono 20 milioni di euro per liberare Isco. Una cifra che il Milan proverà ad abbassare provando a sfruttare gli ottimi rapporti tra i due club e soprattutto provando a far leva sul fatto che tra un anno, il trequartista sarà svincolato.

Nemmeno i 6 milioni di euro netti sembrerebbero essere un problema grazie al Decreto Crescita. L'unico ostacolo potrebbero essere le commissioni chieste dagli agenti dello spagnolo.