Serie A – Le designazioni arbitrali della XIX giornata. Milan a Di Bello

Ecco le designazioni arbitrali dell'AIA, Associazione Italian Arbitri, per la diciannovesima giornata di Serie A, l'ultima di questo 2021

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, sul proprio sito internet, aia-figc.it, ha reso noto le designazioni arbitrali per l'ultimo match del 2021. Il Milan sarà impegnato contro l'Empoli al Carlo Castellani. Una partita importante per i rossoneri che, dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica sera, vogliono tornare a vincere per chiudere l'anno al secondo posto della classifica.