A Eriksen verrà operato. Castellacci: “In Italia difficilmente potrà giocare”

Ecco il comunicato della Federcalcio Danese sull'interista Eriksen dopo i problemi cardiaci riportati nel match contro la Finlandia

E la Nazionale danese alle 18.00 scenderà in campo per la seconda giornata di EURO 2020 e, in vista della sua partita di oggi, è intervenuto il capitano Simon Kjaer. Ecco le sue parole sui social: "Sono stati giorni molto speciali in cui il calcio non è stato la cosa più importante. È stato uno shock che farà parte di me e di noi per sempre. La sola cosa che è importante e che conta è che Christian stia bene. Andiamo in campo per lui, lo terremo sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri".