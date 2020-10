Zola: “Campionato avvincente. Mi aspetto tanto dal Milan, ma occhio al Napoli…”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato del campionato italiano: “La pandemia ha stravolto tutto, c’è molta incertezza al vertice e parecchi club hanno ridotto il gap con quelli che stavano sopra. Ci sarà da divertirsi in questa stagione. Chi può essere una sorpresa? Il Napoli. Ha iniziato un percorso di crescita da prima del lockdown e credo possa tornare a lottare per le primissime posizioni. Poi mi aspetto tanto dall’Inter, dall’Atalanta e anche dal Milan, che sta facendo ottime cose. La squadra da battere, però, resta la Juventus”.