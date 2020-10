Serie A, vittoria a tavolino per la Juve e un punto di penalizzazione per il Napoli

MILANO – Il Napoli non si è presentato all’impegno di questa sera contro la Juventus e, pochi istanti fa, l’arbitro Daniele Doveri ha ufficializzato l’annullamento della partita. Di conseguenza, la squadra bianconera vince 3-0 a tavolino e al Napoli viene inflitto anche un punto di penalizzazione in classifica. Ovviamente i partenopei faranno ricorso, con la convinzione di vincerlo poiché c’è stato un impedimento oggettivo che non ha permesso alla squadra di presentarsi all’Allianz Stadium.