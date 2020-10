Serie A – Rimonta dello Spezia: da 0-2 a 2-2 contro la Fiorentina

MILANO – Prova di grande carattere dello Spezia, che dopo essersi trovato in svantaggio di due reti, ha saputo rimontare pareggiando la partita contro la Fiorentina. Ai gol di German Pezzella e Cristiano Biraghi, segnati nei primi quattro minuti di gioco, hanno risposto Daniele Verde a fine primo tempo e Diego Farias al 75′. Un 2-2 che permette ai liguri di muovere ancora la classifica, portandosi a quota quattro punti. Grande delusione, invece, per la squadra di Beppe Iachini, che non riesce a riscattare le ultime due sconfitte e subisce un’altra rimonta, dopo quella clamorosa nella seconda giornata contro l’Inter.