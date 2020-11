Serie A – Prima vittoria in campionato per il Torino

MILANO – Dopo le clamorose rimonte subite contro e Sassuolo e Lazio, il Torino di Marco Giampaolo riesce a trovare la prima vittoria in campionato nel recupero della terza giornata, contro il Genoa a Marassi. La partita si decide nel primo tempo: il gol di Lukic e l’autorete di Pellegrini consentono alla squadra granata di lasciare l’ultimo posto e permettono a Giampaolo di evitare l’esonero. A nulla serve per il Grifone il gol di Scamacca al 95′. La classifica ora vede il Toro in terzultima posizione con quattro punti, davanti a Udinese e Crotone e ad una sola lunghezza proprio dal Genoa, a sua volta ancora fuori dalla zona retrocessione.