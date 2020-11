Serie A, le probabili formazioni di Genoa-Parma

MILANO – Saranno Genoa e Parma a chiudere questa nona giornata di Serie A, nel posticipo in programma questa sera a Marassi. Uno scontro diretto per la salvezza fra due compagini che navigano nei bassifondi della classifica. Quattro punti per i liguri, uno in più per gli emiliani. La squadra di Liverani non trova la vittoria dallo scorso 4 ottobre, mentre quella di Maran è a digiuno persino dal 20 settembre (primo turno di campionato), anche se ha ritrovato il sorriso in Coppa Italia, aggiudicandosi il derby contro la Sampdoria.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Rovella, Badelj, Lerager, Lu. Pellegrini; Pandev, Scamacca. Allenatore: Maran.

A DISP.: Paleari, Bani, Czyborra, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Zajc, Parigini, Shomurodov, Destro, Pjaca.

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Inglese. Allenatore: Liverani.

A DISP.: Colombi, Rinaldi, Ricci, Valenti, Camara, Laurini, Iacoponi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Brunetta, Hernani, Cornelius, Karamoh.