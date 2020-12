Serie A, le probabili formazioni di Crotone-Napoli

MILANO – Un Napoli in cerca di continuità fa visita, in questa decima giornata di Serie A, al Crotone di Stroppa, a sua volta ancora a caccia della prima vittoria stagionale. La squadra calabrese occupa infatti l’ultimo posto in classifica e sta vedendo la zona salvezza allontanarsi pericolosamente. I partenopei, dal canto loro, vogliono bissare la vittoria della scorsa settimana ai danni della Roma e restare nelle prime posizioni. Con una vittoria, la banda Gattuso aggancerebbe la Juventus a 20 punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Benali, Vulic, Reca; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa

A disposizione: Festa, Cuomo, Golemic, Crociata, Eduardo, Rojas, Petriccione, Zanellato, Dragus, Siligardi, Riviere.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, L. Insigne, Petagna. Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Lobotka, Fabian, Elmas, Politano, Mertens, Llorente.