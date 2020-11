Serie A, il Verona cade al Bentegodi: Sassuolo momentaneamente primo

MILANO – Non si ferma più il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che espugna il Bentegodi e si porta temporaneamente in testa alla classifica con diciotto punti, in attesa che questa sera il Milan giochi la sua partita sul campo del Napoli. Un successo per 2-0 firmato da Jeremie Boga e Domenico Berardi. Per la squadra emiliana, ancora imbattuta, è la quinta vittoria in otto partite di campionato. Il Verona, dal canto suo, rimedia la seconda sconfitta stagionale nonostante una buona prestazione e resta nella pancia della classifica con dodici punti. Gli uomini di Juric sono stati anche molto sfortunati colpendo ben quattro legni. La prossima settimana il Sassuolo riceverà l’Inter al Mapei Stadium, mentre la compagine scaligera farà visita all’Atalanta.