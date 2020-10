Serie A, Genoa-Inter: le formazioni ufficiali

MILANO – Alle 18 toccherà a Genoa e Inter scendere in campo a Marassi in questa quinta giornata di campionato, con i nerazzurri a caccia di riscatto dopo la sconfitta nel derby e il deludente pareggio in Champions League col Borussia Monchengladbach. Ecco le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 13 Bani, 2 Zapata, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 11 Behrami, 47 Badelj, 65 Rovella, 99 Czyborra; 19 Pandev, 37 Pjaca. Allenatore: Maran

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 36 Darmian, 22 Vidal, 77 Brozovic, 14 Perisic; 24 Erisken; 9 Lukaku, 10 Lautaro. Allenatore: Conte