Serie A – E’ molto concreta l’ipotesi di giocare a porte chiuse: il punto

MILANO – Aumenta sempre di più il caos nel calcio italiano a causa dell’emergenza legata al Coronavirus. Per oggi sono state rinviate ben 4 partite, ma ovviamente sono a forte rischio anche le sfide in programma nelle prossime settimane. Al momento, l’unica strada per garantire la regolarità del campionato sembra essere quella di giocare a porte chiuse. Sarà già difficile trovare delle date disponibili per recuperare le 4 partite rinviate oggi – il calendario è fittissimo considerando tutte le competizioni – e rimandarne altre potrebbe rendere tutto ulteriormente complicato. Ecco perché, in questo momento, è molto concreta l’ipotesi che le prossime gare vengano disputate senza pubblico.

