Serie A, De Siervo: “Unico modo per andare avanti è applicare il protocollo, complimenti al Parma”

MILANO – Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid nel campionato di Serie A, ma l’applicazione del protocollo permette comunque di scendere in campo e disputare le partite. Come accaduto al Parma che, nonostante sette calciatori indisponibili proprio per aver contratto il virus, affronta oggi l’Udinese alla Dacia Arena col resto della squadra. Con una nota ufficiale è arrivato anche il commento di Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

LE SUE PAROLE – “La situazione che stanno affrontando le nostre Società conferma che l’unico modo per portare a compimento la stagione è attenersi al Protocollo. Il caso Parma è emblematico di come sia necessario seguire le indicazioni previste per la disputa delle partite. Voglio fare i complimenti alla Società, al medico e a tutto lo staff per la serietà con la quale stanno gestendo i casi Covid all’interno del gruppo squadra. L’Asl di Parma è stata molto scrupolosa nel suo operato e nel rispetto del Protocollo e quanto deciso è l’unica via per giocare e tenere in piedi tutto il sistema calcio italiano”.