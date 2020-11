Serie A, Benevento-Juventus: le formazioni ufficiali

MILANO – Allo stadio Vigorito va in scena la sfida fra il Benevento di Pippo Inzaghi e la Juventus di Andrea Pirlo, due campioni della storia del Milan che oggi, per la prima volta, si affrontano da allenatori. Nell’attacco giallorosso torna Lapadula dal primo minuto, mentre in quello bianconero è assente Ronaldo (neppure convocato), il quale viene sostituito da Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Barba, Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Frabotta; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore: Pirlo.