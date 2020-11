Serie A, alle 20.45 Parma-Fiorentina: le probabili formazioni

MILANO – Due tra le maggiori delusioni di questo inizio campionato si affronteranno questa sera, alle 20.45, nella settima giornata di Serie A. Il Parma non trova la vittoria da quattro partite mentre la Fiorentina, che ne ha già perse tre in questo avvio di stagione, sta pensando ad un cambio di guida tecnica. In caso di risultato negativo, la panchina di Beppe Iachini potrebbe saltare già stasera. Ecco le probabili formazioni.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi,, Bruno Alves, Gagliolo, Ger. Pezzella; Hernani, Kurtic, Grassi; Kucka; Inglese, Gervinho. Allenatore: Liverani.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini.