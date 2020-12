Serie A, alle 18 Crotone-Napoli: le formazioni ufficiali

MILANO – Crotone e Napoli stanno per scendere in campo all’Ezio Scida, per darsi battaglia in questo decimo turno di Serie A. I due allenatori, Giovanni Stroppa e Gennaro Gattuso, hanno comunicato le rispettive formazioni ufficiali. Ecco le loro decisioni.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Benali, Petriccione, Reca; Messias, Simy. A disposizione: Festa, Golemic, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Vulic, Eduardo, Riviere. Allenatore: Stroppa.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Maksimovic, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Llorente, Allenatore: Gattuso.