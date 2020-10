Sconcerti: “Juve-Napoli? Così il campionato non arriva a Natale…”

MILANO – Attraverso Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti, noto giornalista, si è espresso sulla vicenda relativa a Juventus-Napoli: “Le regole sanitarie nazionali sono tutte dalla parte del Napoli, ma se si continuerà su questa strada il campionato non arriverà neppure a Natale, poiché sarà riempito di rinvii fino a essere travolto. Se cade la condizione per cui un positivo viene considerato un infortunato, lo si isola per sette giorni e si va avanti con gli altri, non si può più giocare a calcio. Se si vuole salvare il campionato bisogna trovare una regola certa, non lasciarla in mano a un centinaio di ASL, altrimenti non si riesce ad andare avanti”.