S.Inzaghi: “Bisogna convivere col virus, il campionato non si può fermare”

MILANO – L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, si è espresso sulla situazione legata al Covid nel calcio, con alcune dichiarazioni riportate da TMW: “Sapevamo che con l’autunno il problema del virus sarebbe riemerso. Ora siamo più pronti e attenti anche alle precauzioni. Siamo sicuramente più preparati. C’è un protocollo con delle regole da rispettare, molto chiare per tutti. Bisogna continuare sapendo che dobbiamo convivere con questa situazione. Fin quando non ci sarà il vaccino, dovremo andare avanti convivendo col virus: il campionato non si può fermare”.