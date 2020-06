Ripresa Serie A, Nicchi: “Gli arbitri hanno dimostrato di essere pronti”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, ha parlato della ripresa del campionato: “Gli arbitri hanno già dimostrato in Coppa Italia di essere pronti. In questi mesi sono stati irreprensibili: si sono preparati, hanno lavorato secondo i piani personalizzati di allenamento, con i metodi consentiti. Quando dall’ipotesi si è arrivati alla certezza di riprendere, si sono fatti trovare pronti. Hanno accettato i controlli sanitari, il raduno, la preparazione e le tempistiche. E ora sono carichissimi, vogliosi di essere i protagonisti in senso positivo di una ripartenza che, dopo tante brutte vicissitudini, speriamo porti la gente ad amare sempre più il calcio, che come si è visto è mancato a tutti”.

