Ricciardi: “Serie A, il protocollo va cambiato. Bolla ipotesi fattibile”

MILANO – Intervistato dai microfoni della trasmissione ‘TikiTaka’, Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, ha parlato dell’ipotesi di attuare una ‘bolla’ per il calcio, come accaduto in America con l’NBA: “Giocare in una bolla, controllando in maniera forte il personale e lo staff, con questa circolazione del virus, è un’ipotesi fattibile. Anche il protocollo va modificato. Quando è stato elaborato ci trovavamo in una fase calante dell’epidemia. In questo momento la curva epidemiologica è anche peggiore di marzo. Quindi dobbiamo rivedere le cose alla luce di questa situazione”.