Notizie Serie A – Mercato: Scamacca, passi avanti del Genoa

MILANO – Gianluca Scamacca, l’attaccante del Sassuolo sarebbe molto vicino al Genoa. Operazione in che si sta per chiudere con la formula del prestito, anche se per il momento non è chiaro se è presente la possibilità, o l’obbligo, di riscatto. Il calciatore in passato era stato seguito anche dal Milan, poi il ritorno di Ibrahimovic ha allontanato al giovane punta italiana. Nelle passate settimane si era parlato anche di un futuro in Portogallo, con il Braga pronto a mettere le mani sul nazionale Under 21 italiano. Niente da fare, Scamacca rimarrà in Serie A.