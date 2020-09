Notizie Serie A – Mercato: pretendete a sorpresa per De Paul

MILANO – Il quotidiano La Nazione ha fatto il punto sul futuro, e sul presente, di Rodrigo De Paul. L’argentino dell’Udinese è uno dei nomi più ambiti in questa finestra estiva di mercato e anche il Milan ci aveva messo gli occhi. Non ci sono solo i rossoneri, il giocatore è stato accostato anche alla Juventus, alla Fiorentina, alla Lazio, oltre ad a squadra straniere come Zenit San Pietroburgo e Leeds, che hanno presentato delle offerte, ma il giocatore vuole restare in Serie A. Secondo la fonte, alla corsa si sarebbe anche iscritto il Napoli, su indicazione di Gennaro Gattuso. Per quanto riguarda il Milan, invece, ogni discorso è stato rimandato alla cessione di Paquetà. Solo con la partenza del brasiliano i rossoneri potranno tornare sul numero dieci friulano.