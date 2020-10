Notizie Serie A – Mercato: anche De Sciglio va in Ligue 1?

MILANO – De Sciglio resta in uscita dalla Juventus. L’ex Milan sembrava destinato ad andare alla Roma, ma poi non il trasferimento non si è concretizzato. Negli ultimi giorni di mercato Rugani e passato dalla Serie A alla Francia.

Quindi le notizie che arrivano su De Sciglio e un suo possibile passaggio al Lione di Rudi Garcia, non rappresentano una novità. Anche Moise Kean, altro calciatore italiano, ma in forza all’Everton, starebbe per trasferirsi al Paris Saint Germain.