Lecce, Liverani: “Allenamenti sospesi, ci adeguiamo alle disposizioni”

MILANO – Ai microfoni del sito ufficiale del Lecce, Fabio Liverani, allenatore dei salentini, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sospensione degli allenamenti: “Abbiamo deciso di interrompere da oggi fino a lunedì perché credo che quello che è successo a Rugani abbia toccato tutte le società. C’è stato un evolversi della situazione e noi ci adeguiamo al suggerimento della Lega, visto che ora tutte le squadre sono ferme. Ad oggi l’ultima comunicazione ufficiale parla di una ripresa del campionato per il 4 aprile e monitoriamo la situazione tramite il presidente, che è in collegamento quotidiano con le altre società. Se dovessero esserci nuove disposizioni ci adegueremo ad esse”.

