MILANO – Il nuovo colpo di mercato dell’Inter risponde al nome di Aleksandar Kolarov, terzino sinistro serbo prelevato dalla Roma per 1,5 milioni di euro più bonus. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito internet, la società nerazzurra ha annunciato l’acquisto: “Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma”.