Genoa-Torino, doppio vantaggio granata all’intervallo

MILANO – Allo stadio Maurizio Ferraris sono in campo Genoa e Torino per il recupero della terza giornata di campionato, che lo scorso 3 ottobre venne rinviata a causa dei moltissimi casi di Covid-19 tra le fila rossoblù. Una partita molto importante per entrambe le squadre, che navigano in zona retrocessione, con il Toro che è persino ultimo e non ha ancora trovato una vittoria. Tuttavia, a fine primo tempo è proprio la squadra di Marco Giampaolo a condurre la sfida, grazie alla rete di Lukic e all’autogol di Pellegrini.