Ex Milan – Piatek potrebbe tornare in Serie A

MILANO – Lo scorso gennaio, dopo una brutta prima parte di stagione, Kris Piatek lasciava Milanello per intraprendere una nuova avventura, con la maglia dell’Herta Berlino. Tuttavia, l’esperienza in Bundesliga sinora non è stata esaltante, tanto che il club tedesco starebbe pensando di cedere il classe ’95 già nella prossima sessione di mercato. I numeri raccontano di 22 presenze e 5 reti. Stando a quel che riporta ‘La Nazione’, sulle tracce del Pistolero ci sarebbe la Fiorentina. In casa viola, infatti, non convince il rendimento di Vlahovic, tantomeno quello di Cutrone. Il club gigliato starebbe quindi cercando un nuovo centravanti da prendere a gennaio e a cui affiancare Kouamé. Piatek sembrerebbe accettare di buon grado il ritorno in Serie A e l’affare con l’Herta potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai 18 milioni di euro.