Ex Milan – Kalinic si presenta al Verona: “Qui grazie a Juric, sono pronto a dare il massimo”

MILANO – L’ex centravanti del Milan, Nikola Kalinic, è diventato un nuovo giocatore dell’Hellas Verona e si è presentato in conferenza stampa: “Sono venuto qui per giocare. Non mi piace stare in panchina. Purtroppo dopo la Fiorentina non ho giocato molto tra Milan, Atletico e Roma, quindi spero di poter giocare qui dando un contributo alla squadra. Sono pronto a dare il massimo. Avevo tante offerte, ma la chiamata di Juric ha cambiato tutto e mi ha convinto ad accettare la proposta del Verona. Conosco Juric, ci ho già lavorato: possiamo fare buone cose”.