Tonali: “La maglia Azzurra è il sogno di ogni bambino. Futuro? Idee chiare”

Ai microfoni della Nazionale Azzurra è intervenuto il centrocampista del Milan Sandro Tonali. Ecco le sue parole

Tra i protagonisti dell'ottimo avvio del Milan di Stefano Pioli, con 10 vittorie e due pareggi, c'è senza ombra di dubbio Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Brescia sembra un altro giocatore rispetto a quello visto (o non visto) la scorsa stagione.

Il classe 2000 è diventato uno dei punti fermi della mediana di rossonera collezionando sempre ottime presenze. Difficilmente, infatti, in questa stagione Tonali ha preso voti insufficienti. E, come prova, Stefano Pioli lo ha preferito più volte a Kessié o Bennacer. Ovvero i titolari della scorsa stagione. E le sue prestazioni sono state notate anche da Roberto Mancini. Il c.t. dei campioni di Europa ha infatti deciso di convocare il giovane mediano in Nazionale.

Oggi Tonali ha risposto ai microfoni degli Azzurri a cinque domande sulla sua storia calcistica

Su quando ha iniziato a giocare a calcio: "Avevo 5 anni quando ho iniziato a giocare nell’oratorio del mio paese. È durata poco quell’esperienza in oratorio perché ho passato un anno insieme a mio fratello, dove sono andato poi nella Lombardia 1. È stato davvero veloce il passaggio dal mio paese a Milano".

Sulle giovanili azzurre: "Mi hanno aiutato molto a crescere, soprattutto quando ho iniziato a giocare nel Brescia in Serie B. È stata una grossa mano a livello internazionale per me stesso e per il Brescia. Ora, ho imparato a giocare con i grandi del calcio".

Sulla prima convocazione in Nazionale maggiore: "Me la ricordo bene, è stato un momento emozionante. Poi il 15 novembre ho debuttato per la prima volta. Impossibile dimenticarselo".

Sulla maglia azzurra: "Per me significa molto, è il sogno di qualsiasi bambino che ama il calcio, che ama la Nazionale, che spera un giorno di indossare questa maglia. È la cosa più bella che esiste nel calcio".

Sugli obiettivi futuri: "Preferisco pensare anno dopo anno. Ho le idee chiare".